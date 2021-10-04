Вашингтон розкритикував "провокаційні" дії Пекіна щодо Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. США закликали Китай припинити свої “провокаційні” військові дії біля Тайваню. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає УНН.
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“Сполучені Штати дуже стурбовані провокаційною військовою діяльністю Китайської Народної Республіки біля Тайваню, яка дестабілізує, ризикує прорахунками та підриває регіональний мир і стабільність. Ми закликаємо Пекін припинити військовий, дипломатичний і економічний тиск та примус проти Тайваню”, — заявив Прайс.
Контекст
Тайвань, на який претендує Китай, напередодні неодноразово скаржився на місії військово-повітряних сил Китаю, що відбуваються в південно-західній частині зони ППО, неподалік від контрольованих Тайванем островів Пратас.
За останні три дні, в тому числі 3 жовтня, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що військово-повітряні сили Китаю скерували в цю зону численні літаки. Тільки 2 жовтня було зафіксовано 39 літаків, що є найвищим досі показником.
Сполучені Штати незмінно зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці і продовжуватимуть надавати Тайваню допомогу в підтримці “достатнього потенціалу самооборони”, додав Прайс.
Міністерство закордонних справ Тайваню подякувало Сполученим Штатам за реакцію і заявило, що Китай посилює напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Китай поки не коментував свою діяльність.