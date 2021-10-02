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Тайвань повідомляє про найбільше вторгнення китайських ВПС

Тайвань повідомляє про найбільше вторгнення китайських ВПС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Тайвань повідомив про найбільше за всю історію вторгнення китайських ВПС у свою зону протиповітряної оборони: 38 літаків пролетіли двома хвилями в п'ятницю, коли Пекін відзначив заснування Китайської Народної Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство оборони Тайваню вперше повідомило, що тайванські винищувачі зіткнулися з 18 винищувачами J-16 та чотирма винищувачами Су-30 плюс двома ядерними бомбардувальниками H-6 та протичовновим літаком.

Тоді вранці в суботу міністерство повідомило, що ще 13 китайських літаків були залучені до місії у ніч на п'ятницю-10 J-16, 2 H-6 і літак раннього попередження.

У ньому йдеться, що Тайвань направив бойові літаки, щоб попередити китайські літаки, в той час як для їх спостереження були розгорнуті ракетні комплекси.

Перша партія китайських літаків летіла в районі, близькому до островів Пратас, причому два бомбардувальника летіли найближче до атолу, згідно з картою, виданою міністерством.

Друга група полетіла до протоки Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін, ключового водного шляху, що з'єднує Тихий океан із спірним Південно-Китайським морем.

Доповнення

Тайвань і Китай розділилися під час громадянської війни в 1949 році, і Китай не виключає можливості возз’єднання з Тайванем силою. Пекін виступає проти участі Тайваню в міжнародних організаціях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Тайвані заявили, що для стримування Китаю необхідна зброя дальнього радіусу дії

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