У Тайвані заявили, що для стримування Китаю необхідна зброя дальнього радіусу дії

Деталі

У цьому місяці Тайвань запропонував додаткові витрати на оборону в розмірі майже 9 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років, в тому числі на нові ракети, оскільки він висловив занепокоєння з приводу термінової необхідності модернізації озброєнь перед обличчям “серйозної загрози” з боку гігантського сусіда Китаю, який претендує на Тайвань як на свою власну територію.

Виступаючи в парламенті, Чиу сказав, що Тайвань повинен бути в змозі дати зрозуміти Китаю, що він може захистити себе.

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“Розвиток обладнання повинно бути далекобійним, точним і мобільним, щоб ворог міг відчути, що ми готові, як тільки він відправить свої війська”, — додав він, говорячи про ракетний потенціал Тайваню.

КНР може “паралізувати” роботу Тайваню

У письмовому звіті для парламенту, яким супроводжувалося виступ Чиу, міністерство повідомило, що ракети середньої і великої дальності використовуються в навчаннях з перехоплення на ключовому випробувальному полігоні на південно-східному узбережжі Тайваню.

Чиу відмовився повідомити журналістам подробиці про те, як далеко можуть долетіти тайванські ракети, що уряд завжди тримало в секреті.

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У своїй щорічній доповіді про збройні сили КНР Тайвань дав незвично сувору оцінку здібностям Китаю, заявивши, що вони можуть “паралізувати” оборону Тайваню і здатні повністю контролювати його розгортання.

Чиу сказав, що важливо, щоб жителі Тайваню знали про небезпеку, що загрожує їм небезпеки.

На питання, на що Китай нападе в першу чергу в разі війни, Чиу відповів, що це будуть командні і комунікаційні можливості Тайваню.

“У цьому відношенні можливості китайських комуністів швидко ростуть. Вони можуть порушити наші системи командування, управління, зв’язку і розвідки, наприклад, в першу чергу будуть атаковані стаціонарні радарні станції”, — сказав він.

“Тому ми повинні бути мобільними, скритними і здатними міняти позиції”.

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Президент Цай Ін-вень зробила зміцнення і модернізацію оборонних систем пріоритетним завданням, щоб перетворити острів в “дикобраза”, якого важко атакувати, відзначає Reuters.

Контекст

Тайвань уже кілька місяців скаржиться на постійну військову активність Китаю поблизу острова, зокрема, на проникнення літаків ВПС в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Китай нарощує зусилля, щоб змусити острів з демократичним управлінням визнати суверенітет Китаю. Більшість жителів Тайваню не виявляють жодного бажання перебувати під управлінням автократичного Пекіна.