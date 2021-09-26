Сі Цзіньпін назвав "похмурою" нинішню ситуацію навколо Тайваню у листі опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Ситуація в Тайванській протоці "складна і похмура", - написав глава КНР Сі Цзіньпін у вітальному листі у неділю новообраному лідеру головної опозиційної партії Тайваню, який пообіцяв відновити переговори з Пекіном. Про це інформує УНН з посиланням на агенства Reuters та AFP.
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У вітальному листі Еріку Чу (Чжу Лілуню) - новообраному лідеру дружньої до Пекіна партії Гоміньдан - Сі Цзіньпін заявив, що Комуністична партія Китаю і Гоміньдан повинні співпрацювати на "загальній політичній основі".
"У минулому наші дві партії наполягали на "консенсусі 1992 року" і виступали проти "незалежності Тайваню"... для сприяння мирному розвитку відносин між двома сторонами протоки", - написав Сі Цзіньпін в листі, опублікованому Гоміньданом.
"Наразі ситуація в Тайванській протоці складна і похмура", - зазначив він, закликавши сторони спільно прагнути до миру і "об'єднання країни".
У відповідь Чу написав в листі Сі Цзіньпіню, що обидві сторони повинні "шукати точки дотику і поважати свої розбіжності", щоб сприяти миру і стабільності в Тайванській протоці.
Доповнення
Пекін посилив військовий, дипломатичний і економічний тиск на Тайвань після обрання в 2016 році президентом Цай Іньвень, яка розглядає острів як суверенну державу, а не як частину "єдиного Китаю". Китай відмовляється розмовляти з Цай, називаючи її "сепаратисткою".
У минулому році китайські військові літаки здійснили "рекордні" 380 вторгнень в зону оборони Тайваню, при цьому деякі аналітики попереджають, що напруженість між двома сторонами нині є найвищою з середини 1990-х років.
У четвер Китай направив 24 бойових літаки, у тому числі два бомбардувальники, що можуть нести ядерну зброю, у зону протиповітряної оборони Тайваню, що стало найбільшим вторгненням за останні кілька тижнів, після того, як він висловив свою незгоду з приєднанням Тайбея до великої транстихоокеанської торгової угоди.