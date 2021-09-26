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Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня в письме оппозиции

Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня в письме оппозиции

Киев  •  УНН

 • 17959 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Ситуация в Тайваньском проливе "сложная и мрачная", - написал глава КНР Си Цзиньпин в приветственном письме в воскресенье новоизбранному лидеру главной оппозиционной партии Тайваня, который пообещал возобновить переговоры с Пекином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентства Reuters и AFP.

Детали

В приветственном письме Эрику Чу (Чжу Лилуню) - новоизбранному лидеру дружественной Пекину партии Гоминьдан - Си Цзиньпин заявил, что Коммунистическая партия Китая и Гоминьдан должны сотрудничать на "общей политической основе".

"В прошлом наши две партии настаивали на "консенсусе 1992 года" и выступали против "независимости Тайваня"... для содействия мирному развитию отношений между двумя сторонами пролива", - написал Си Цзиньпин в письме, опубликованном Гоминьданом.

"В настоящее время ситуация в Тайваньском проливе сложная и мрачная", - сказал он, призвав стороны совместно стремиться к миру и "объединению страны".

В ответ Чу написал в письме Си Цзиньпиню, что обе стороны должны "искать точки соприкосновения и уважать свои разногласия", чтобы способствовать миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Дополнение

Пекин усилил военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань после избрания в 2016 году президентом Цай Иньвэнь, которая рассматривает остров как суверенное государство, а не как часть "единого Китая". Китай отказывается разговаривать с Цай, называя ее "сепаратисткой".

В прошлом году китайские военные самолеты совершили "рекордных" 380 вторжений в зону обороны Тайваня, при этом некоторые аналитики предупреждают, что напряженность между двумя сторонами в настоящее время является самой высокой с середины 1990-х годов.

В четверг Китай направил 24 боевых самолета, в том числе два бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, в зону противовоздушной обороны Тайваня, что стало самым большим вторжением за последние несколько недель, после того, как он выразил свое несогласие с присоединением Тайбэя к большому транстихоокеанскому торговому соглашению.

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