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В Тайване заявили, что для сдерживания Китая необходимо оружие дальнего радиуса действия

В Тайване заявили, что для сдерживания Китая необходимо оружие дальнего радиуса действия

Киев  •  УНН

 • 39219 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Тайвань должен иметь дальнобойное и точное оружие, чтобы должным образом сдерживать Китай, быстро развивает свои системы для нападения на остров, заявил в понедельник министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В этом месяце Тайвань предложил дополнительные расходы на оборону в размере почти 9 млрд долларов в течение следующих пяти лет, в том числе на новые ракеты, поскольку он выразил обеспокоенность по поводу срочной необходимости модернизации вооружений перед лицом “серьезной угрозы” со стороны гигантского соседа Китая, который претендует на Тайвань как на свою собственную территорию.

Выступая в парламенте, Чиу сказал, что Тайвань должен быть в состоянии дать понять Китаю, что он может защитить себя.

Цитата

“Развитие оборудование должно быть дальнобойным, точным и мобильным, чтобы враг мог почувствовать, что мы готовы, как только он отправит свои войска”, — добавил он, говоря о ракетном потенциал Тайваня.

КНР может “парализовать” работу Тайваня

В письменном отчете для парламента, которым сопровождалось выступление Чиу, министерство сообщило, что ракеты средней и большой дальности используются в учениях по перехвату на ключевом испытательном полигоне на юго-восточном побережье Тайваня.

Чиу отказался сообщить журналистам подробности о том, как далеко могут долететь тайваньские ракеты, что правительство всегда держало в секрете.

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В своем ежегодном докладе о вооруженных силах КНР Тайвань дал необычно суровую оценку способностям Китая, заявив, что они могут “парализовать” оборону Тайваня и способны полностью контролировать его развертывания.

Чиу сказал, что важно, чтобы жители Тайваня знали о грозящей им опасности.

На вопрос, на что Китай нападет в первую очередь в случае войны, Чиу ответил, что это будут командные и коммуникационные возможности Тайваня.

“В этом отношении возможности китайских коммунистов быстро растут. Они могут нарушить наши системы командования, управления, связи и разведки, например, в первую очередь будут атакованы стационарные радарные станции ”, - сказал он.

“Поэтому мы должны быть мобильными, скрытными и способными менять позиции”.

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Президент Цай Ин-вэнь сделала укрепление и модернизацию оборонных систем приоритетной задачей, чтобы превратить остров в “дикобраза”, которого трудно атаковать, отмечает Reuters.

Контекст

Тайвань уже несколько месяцев жалуется на постоянную военную активность Китая вблизи острова, в частности, на проникновение самолетов ВВС в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Китай наращивает усилия, чтобы заставить остров с демократическим управлением признать суверенитет Китая. Большинство жителей Тайваня не проявляют никакого желания находиться под управлением автократического Пекина.

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