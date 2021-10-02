Тайвань сообщает о самом большом вторжении китайских ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Тайвань сообщил о крупнейшем за всю историю вторженим китайских ВВС в свою зону противовоздушной обороны: 38 самолетов пролетели двумя волнами в пятницу, когда Пекин отметил основания Китайской Народной Республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство обороны Тайваня впервые сообщил, что тайваньские истребители столкнулись с 18 истребителями J-16 и четырьмя истребителями Су-30 плюс двумя ядерными бомбардировщиками H-6 и противолодочным самолетом.
Тогда утром в субботу министерство сообщило, что еще 13 китайских самолетов были привлечены к миссии в ночь на пятницу-10 J-16, 2 H-6 и самолет раннего предупреждения.
В нем говорится, что Тайвань направил боевые самолеты, чтобы предупредить китайские самолеты, в то время как для их наблюдения были развернуты ракетные комплексы.
Первая партия китайских самолетов летела в районе, близком к островам Пратас, причем два бомбардировщика летели близко к атолла, по карте, выданной министерством.
Вторая группа полетела к проливу Баши, что отделяет Тайвань от Филиппин, ключевого водного пути, соединяющего Тихий океан со спорным Южно-Китайским морем.
Дополнение
Тайвань и Китай разделились во время гражданской войны в 1949 году, и Китай не исключает возможности воссоединения с Тайванем силой. Пекин выступает против участия Тайваня в международных организациях.
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