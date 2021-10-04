Вашингтон раскритиковал "провокационные" действия Пекина в отношении Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. США призвали Китай прекратить свои "провокационные" военные действия у Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает УНН.
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“Соединенные Штаты очень обеспокоены провокационной военной деятельностью Китайской Народной Республики у Тайваня, которая дестабилизирует и рискует просчетами и подрывает региональный мир и стабильность. Мы призываем Пекин прекратить военный, дипломатический и экономический давление и принуждение против Тайваня”, — заявил Прайс.
Контекст
Тайвань, на который претендует Китай, накануне неоднократно жаловался на миссии военно-воздушных сил Китая, происходящих в юго-западной части зоны ПВО, недалеко от контролируемых Тайванем островов Пратас.
За последние три дня, в том числе 3 октября, Министерство обороны Тайваня сообщило, что военно-воздушные силы Китая направили в эту зону многочисленные самолеты. Только 2 октября был зафиксирован 39 самолетов, является самым высоким до сих пор показателем.
Соединенные Штаты неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе и продолжать оказывать Тайваня помощь в поддержке “достаточного потенциала самообороны”, добавил Прайс.
Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарил Соединенные Штаты за реакцию и заявил, что Китай усиливает напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе.
Китай пока не комментировал свою деятельность.