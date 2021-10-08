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Тайвань заявляет, что сделает все возможное, чтобы защитить свободу от китайского "вторжения"

Киев  •  УНН

 • 20342 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Через несколько дней после того, как министр обороны Тайваня выразил обеспокоенность тем, что Китай может начать "полномасштабное" вторжение уже в 2025 году, президент Тайваня Цай Иньвень заявила, что страна не стремится к военной конфронтации, но сделает все возможное, чтобы защитить себя. Заявление Инвэнь прозвучало на фоне высокой напряженности в стране из-за враждебной политики, инициированной Пекином и режимом под руководством Си Цзиньпина, который наращивает свою военную мощь в последние годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hindustan Times и New Delhi.

Детали

В последние дни Пекин, похоже, усилил свою враждебную политику: рекордное количество китайских военных самолетов неоднократно пролетали над зоной ПВО Тайваня в течение недели. Радары Тайваня зафиксировали до 150 самолетов китайских ВВС, вошедших в его зону противовоздушной обороны, что является частью того, что Тайбэй называет "продолжающимся преследованием острова Пекином".

Правительство Тайваня представило план, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента, о специальных военных расходах в размере 240 млрд тайских долларов (8,6 миллиарда долларов) на самодельное оружие, включая ракеты и военные корабли.

В течение следующих пяти лет страна планирует инвестировать в основном в военно-морское вооружение, включая противокорабельное оружие, такое как ракетные системы наземного базирования.

Соединенные Штаты, главный военный поставщик Тайваня, подтвердили свою "твердую" приверженность Тайваню, а также подверг критике Китай.

Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком оружия на Тайвань и уже давно проводят обучение по системам вооружения, а также предоставляют подробные советы о способах укрепления вооруженных сил Тайваня для защиты от вторжения Народно-освободительной армии Китая. Пекин, с другой стороны, обвиняет политику Вашингтона в поддержке Тайваня продажей оружия и отправку военных кораблей через Тайваньский пролив, в росте напряженности.

Добавим

В среду министр обороны Тайваня Чиу Го-Чен, отвечая на вопрос депутата в парламенте страны, сказал, что военная напряженность в отношениях с Китаем является худшей за более чем 40 лет. Он отметил, что существует дополнительный риск "осечки". Он утверждает, что в Китае уже есть необходимый арсенал для захвата Тайваня силой, но "цена полномасштабной войны" для Пекина может быть минимальной до 2025 года.

Китай заявляет, что демократический остров Тайвань является его территорией, и говорит, что в случае необходимости его следует захватить силой. Тайвань сопротивляется, заявляя, что он независимая страна и будет защищать свои свободы и демократию перед "лицом агрессии Китая".

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