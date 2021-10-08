Тайвань заявляет, что сделает все возможное, чтобы защитить свободу от китайского "вторжения"

КИЕВ. 8 октября. УНН. Через несколько дней после того, как министр обороны Тайваня выразил обеспокоенность тем, что Китай может начать "полномасштабное" вторжение уже в 2025 году, президент Тайваня Цай Иньвень заявила, что страна не стремится к военной конфронтации, но сделает все возможное, чтобы защитить себя. Заявление Инвэнь прозвучало на фоне высокой напряженности в стране из-за враждебной политики, инициированной Пекином и режимом под руководством Си Цзиньпина, который наращивает свою военную мощь в последние годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hindustan Times и New Delhi.