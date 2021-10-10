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Президент Тайваня обещает защиту суверенитета и демократии

Президент Тайваня обещает защиту суверенитета и демократии

Киев  •  УНН

 • 15992 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Тайваня Цай Инг-Вен обещает защищать суверенитет и демократию в то время, когда напряжение с Китаем возросла. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Демократический Тайвань, претендуемый Китаем как собственная территория, потерпел усиление военного и политического давления со стороны Пекина, который включал в этом месяце четыре дня подряд массовых вторжений ВВС Китая в зону идентификации ПВО Тайваня.

Цай говорит, что Тайвань находится на передовой линии защиты демократии и сталкивается с беспрецедентными сложными и серьезными вызовами.

Она еще раз подтверждает полную решимость Тайваня защищать себя и поддерживать региональный мир и стабильность, но наступать не будет.

Тайвань гневно отреагировал на эту речь, заявив, что только народ Тайваня имеет право решать свое будущее, и отрицает тактику принуждения Китая.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что он провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу Тайваня, и они договорились соблюдать Тайваньского соглашения, поскольку напряженность между Тайбэем и Пекином нарастает.

Тайвань заявляет, что сделает все возможное, чтобы защитить свободу от китайского “вторжения”.

КНР направляет военные самолеты в зону Тайваня

Заявления Байдена прозвучали на фоне эскалации отношений между Тайванем и Китаем.

Китай утверждает, что Тайвань является его собственной территорией, которую при необходимости следует захватить силой. Тайвань утверждает, что он является независимой страной и будет защищать свои свободы и демократии, обвиняя в напряженности Китай.

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Тайвань сообщил о 148 самолетов китайских ВВС в южной и юго-западной части своей зоны ПВО за четырехдневный период, начавшийся в пятницу, в тот же день, когда Китай отмечал ключевой патриотический праздник — Национальный день.

В воскресенье Соединенные Штаты призвали Китай прекратить военную деятельность вблизи Тайваня.

Президент Китая пообещал добиться “мирного воссоединения” с Тайванем.

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