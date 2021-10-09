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Президент Китаю пообіцяв домогтися “мирного возз’єднання” з Тайванем

Президент Китаю пообіцяв домогтися “мирного возз’єднання” з Тайванем

Київ • УНН

 • 32511 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент КНР Сі Цзіньпін пообіцяв домогтися “мирного возз’єднання” з Тайванем і прямо не згадував про застосування сили після тижня напруженості з островом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Тайвань у відповідь на Сі закликав Пекін відмовитися від його примусу, повторивши, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє.

Демократично керований Тайвань зазнав посиленого військового та політичного тиску з боку Пекіна щодо прийняття його суверенітету, але Тайбей пообіцяв захищати свою свободу.

Виступаючи у Великій народній залі Пекіна, Сі сказав, що китайський народ має “славну традицію” протистояти сепаратизму.

Мирне “возз’єднання” найкращим чином відповідає загальним інтересам народу Тайваню, але Китай захистить його суверенітет і єдність, додав він.

Цитата

“Ніхто не повинен недооцінювати тверду рішучість, тверду волю та сильну здатність захищати національний суверенітет та територіальну цілісність китайського народу. Історичне завдання повного возз’єднання Батьківщини має бути виконане, і воно обов’язково буде виконано”, — сказав Сі.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що він провів бесіду з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо Тайваню, і вони домовилися дотримуватися Тайванської угоди, оскільки напруженість між Тайбеем і Пекіном наростає.

Тайвань заявляє, що зробить все можливе, щоб захистити свободу від китайського “вторгнення”.

КНР надсилає військові літаки в зону Тайваню

Заяви Байдена прозвучали на тлі ескалації відносин між Тайванем і Китаєм.

Китай стверджує, що Тайвань є його власною територією, яку в разі потреби слід захопити силою. Тайвань стверджує, що він є незалежною країною і буде захищати свої свободи та демократію, звинувачуючи в напруженості Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Тайвані заявили, що для стримування Китаю необхідна зброя дальнього радіусу дії

Тайвань повідомив про 148 літаків китайських ВПС в південній і південно-західній частині своєї зони ППО за чотириденний період, що почався в п’ятницю, в той же день, коли Китай відзначав ключове патріотичне свято — Національний день.

У неділю Сполучені Штати закликали Китай припинити військову діяльність поблизу Тайваню.

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