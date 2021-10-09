Президент Китая пообещал добиться "мирного воссоединения" с Тайванем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент КНР Си Цзиньпин пообещал добиться “мирного воссоединения” с Тайванем и прямо не упоминал о применении силы после недели напряженности с островом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Тайвань в ответ на Си призвал Пекин отказаться от его принуждения, повторив, что только народ Тайваня может решить свое будущее.
Демократически управляемый Тайвань потерпел усиленного военного и политического давления со стороны Пекина о принятии его суверенитета, но Тайбэй пообещал защищать свою свободу.
Выступая в Великой народной зале Пекина, Си сказал, что китайский народ должен “славную традицию” противостоять сепаратизму.
Мирное “воссоединения” наилучшим образом соответствует интересам народа Тайваня, но Китай защитит его суверенитет и единство, добавил он.
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“Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и сильную способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность китайского народа. Историческая задача полного воссоединения Родины должно быть выполнено, и оно обязательно будет выполнено”, - сказал Си.
Напомним
Президент США Джо Байден заявил во вторник, что он провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином по Тайваня, и они договорились соблюдать Тайваньского соглашения, поскольку напряженность между Тайбэем и Пекином нарастает.
Тайвань заявляет, что сделает все возможное, чтобы защитить свободу от китайского “вторжения”.
КНР направляет военные самолеты в зону Тайваня
Заявления Байдена прозвучали на фоне эскалации отношений между Тайванем и Китаем.
Китай утверждает, что Тайвань является его собственной территорией, которую при необходимости следует захватить силой. Тайвань утверждает, что он является независимой страной и будет защищать свои свободы и демократии, обвиняя в напряженности Китай.
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Тайвань сообщил о 148 самолетов китайских ВВС в южной и юго-западной части своей зоны ПВО за четырехдневный период, начавшийся в пятницу, в тот же день, когда Китай отмечал ключевой патриотический праздник — Национальный день.
В воскресенье Соединенные Штаты призвали Китай прекратить военную деятельность вблизи Тайваня.