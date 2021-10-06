Байден обговорив Тайвань з лідером КНР Сі Цзіньпіном
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що він провів бесіду з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо Тайваню, і вони домовилися дотримуватися Тайванської угоди, оскільки напруженість між Тайбеем і Пекіном наростає, передає УНН із посиланням на Reuters.
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“Я говорив з Сі про Тайвані. Ми домовилися ... ми будемо дотримуватися угоди по Тайваню”, — сказав він. “Ми ясно дали зрозуміти, що я не думаю, що він повинен робити щось інше, крім дотримання угоди”.
Доповнення
Reuters відзначає, що Байден, ймовірно, мав на увазі давню “політику одного Китаю”, згідно з якою Вашингтон офіційно визнає Пекін, а не Тайбей, і Закон про відносини з Тайванем, в якому чітко сказано, що рішення США встановити дипломатичні відносини з Пекіном замість Тайваню ґрунтуються на очікуванні, що майбутнє Тайваню буде визначено мирними засобами.
КНР надсилає військові літаки в зону Тайваню
Заяви Байдена прозвучали на тлі ескалації відносин між Тайванем і Китаєм.
Китай стверджує, що Тайвань є його власною територією, яку в разі потреби слід захопити силою. Тайвань стверджує, що він є незалежною країною і буде захищати свої свободи та демократію, звинувачуючи в напруженості Китай.
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Тайвань повідомив про 148 літаків китайських ВПС в південній і південно-західній частині своєї зони ППО за чотириденний період, що почався в п’ятницю, в той же день, коли Китай відзначав ключове патріотичне свято — Національний день.
У неділю Сполучені Штати закликали Китай припинити військову діяльність поблизу Тайваню.