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Байден обсудил Тайвань с лидером КНР Си Цзиньпином

Байден обсудил Тайвань с лидером КНР Си Цзиньпином

Киев  •  УНН

 • 26937 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что он провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином касательно Тайваня, и они договорились соблюдать Тайваньского соглашения, поскольку напряженность между Тайбэем и Пекином нарастает, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Я говорил с Си о Тайване. Мы договорились ... мы будем придерживаться соглашения по Тайваню”, — сказал он. “Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он должен делать что-то другое, кроме соблюдения соглашения”.

Дополнение

Reuters отмечает, что Байден, вероятно, имел в виду давнюю “политику одного Китая”, согласно которой Вашингтон официально признает Пекин, а не Тайбэй, и Закон об отношениях с Тайванем, в котором четко сказано, что решение США установить дипломатические отношения с Пекином вместо Тайваня основаны на ожидании, что будущее Тайваня будет определено мирными средствами.

КНР направляет военные самолеты в зону Тайваня

Заявления Байдена прозвучали на фоне эскалации отношений между Тайванем и Китаем.

Китай утверждает, что Тайвань является его собственной территорией, которую при необходимости следует захватить силой. Тайвань утверждает, что он является независимой страной и будет защищать свои свободы и демократии, обвиняя в напряженности Китай.

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Тайвань сообщил о 148 самолетов китайских ВВС в южной и юго-западной части своей зоны ПВО за четырехдневный период, начавшийся в пятницу, в тот же день, когда Китай отмечал ключевое патриотическое праздник — Национальный день.

В воскресенье Соединенные Штаты призвали Китай прекратить военную деятельность вблизи Тайваня.

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