Прем'єр Нідерландів: загроза рф виходить за межі України
Київ • УНН
Дік Схооф наголосив, що загроза з боку росії стає все більш гібридною. Європа має інвестувати у власну безпеку, особливо на тлі боротьби України за існування.
Загроза з боку росії "виходить за межі України" і все більше проявляється в гібридних формах. Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском попередив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє УНН.
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За його словами, на східному фланзі Європи "ми бачимо, що Україна сильно втягнута в боротьбу за своє подальше існування як нації та за власний мир і безпеку".
Тому ми в Європі повинні більше інвестувати у власну безпеку. ... Країни Європи несуть велику відповідальність за те, що вони можуть зробити на національному рівні для створення міцнішої захисту Європи в рамках НАТО
Він також підкреслив важливість того, щоб союзники тісно співпрацювали "у неспокійні часи".
Нагадаємо
Під час святкування Дня визволення Нідерландів у бік прем'єра Польщі Дональда Туска кинули фаєр. Інцидент стався, коли Туск мав запалити "полум'я визволення".
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