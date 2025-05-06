Прем'єр Нідерландів: загроза рф виходить за межі України

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 29616 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 125346 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 107214 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 165084 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 168785 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 173424 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 189089 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 233295 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 113617 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 106818 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+9°
3м/с
76%
749 мм
Популярнi новини

У Парижі рибалка зловив у Сені величезного двометрового сома

5 травня, 14:23 • 8772 перегляди

Тяжкохворий кадиров переформатовує владу у чечні і шукає собі наступника - ЗМІ

5 травня, 15:25 • 18100 перегляди

На Полтавщині у трагічній ДТП загинули патрульний і співробітник ТЦК: що відомо

5 травня, 15:36 • 19993 перегляди

У Львові ветерана війни принизили в банку через обслуговування поза чергою: деталі інциденту

5 травня, 16:26 • 16596 перегляди

Українці масово купують квартири в Польщі: їх заохочує 2% кредит

5 травня, 17:40 • 9470 перегляди
Публікації

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 67949 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 125344 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 165083 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 168784 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 233295 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Олена Зеленська

Папа Франциск

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Чеська Республіка

Реклама
УНН Lite

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

20:19 • 1718 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 74126 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 73084 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 79361 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 37013 перегляди
Актуальне

Facebook

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

Прем'єр Нідерландів: загроза рф виходить за межі України

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Дік Схооф наголосив, що загроза з боку росії стає все більш гібридною. Європа має інвестувати у власну безпеку, особливо на тлі боротьби України за існування.

Прем'єр Нідерландів: загроза рф виходить за межі України

Загроза з боку росії "виходить за межі України" і все більше проявляється в гібридних формах. Про це після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском попередив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, на східному фланзі Європи "ми бачимо, що Україна сильно втягнута в боротьбу за своє подальше існування як нації та за власний мир і безпеку".

Тому ми в Європі повинні більше інвестувати у власну безпеку. ... Країни Європи несуть велику відповідальність за те, що вони можуть зробити на національному рівні для створення міцнішої захисту Європи в рамках НАТО

- зазначив Схооф.

Він також підкреслив важливість того, щоб союзники тісно співпрацювали "у неспокійні часи".

Нагадаємо

Під час святкування Дня визволення Нідерландів у бік прем'єра Польщі Дональда Туска кинули фаєр. Інцидент стався, коли Туск мав запалити "полум'я визволення".

Розвідка Нідерландів попереджає про зростання російських кібератак та шпигунства 22.04.25, 14:28 • 6063 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
NATO
Нідерланди
Дональд Туск
Україна
Польща
Brent
$60.25
Bitcoin
$94,745.90
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,342.67
Ethereum
$1,820.34