Премьер Нидерландов: угроза рф выходит за пределы Украины
Киев • УНН
Дик Схооф подчеркнул, что угроза со стороны россии становится все более гибридной. Европа должна инвестировать в собственную безопасность, особенно на фоне борьбы Украины за существование.
Угроза со стороны россии "выходит за пределы Украины" и все больше проявляется в гибридных формах. Об этом после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском предупредил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает УНН.
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По его словам, на восточном фланге Европы "мы видим, что Украина сильно вовлечена в борьбу за свое дальнейшее существование как нации и за собственный мир и безопасность".
Поэтому мы в Европе должны больше инвестировать в собственную безопасность. ... Страны Европы несут большую ответственность за то, что они могут сделать на национальном уровне для создания более прочной защиты Европы в рамках НАТО
Он также подчеркнул важность того, чтобы союзники тесно сотрудничали "в неспокойные времена".
Напомним
Во время празднования Дня освобождения Нидерландов в сторону премьера Польши Дональда Туска бросили файер. Инцидент произошел, когда Туск должен был зажечь "пламя освобождения".
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