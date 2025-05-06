Премьер Нидерландов: угроза рф выходит за пределы Украины

Угроза со стороны россии "выходит за пределы Украины" и все больше проявляется в гибридных формах. Об этом после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском предупредил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает УНН.

По его словам, на восточном фланге Европы "мы видим, что Украина сильно вовлечена в борьбу за свое дальнейшее существование как нации и за собственный мир и безопасность".

Поэтому мы в Европе должны больше инвестировать в собственную безопасность. ... Страны Европы несут большую ответственность за то, что они могут сделать на национальном уровне для создания более прочной защиты Европы в рамках НАТО