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Прем'єр Грузії звинуватив експосла США у розпалюванні в країні революції

Прем'єр Грузії звинуватив експосла США у розпалюванні в країні революції

Київ • УНН

 • 44911 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії звинуватив колишнього посла США у розпалюванні революції в країні у 2020-2023 роках.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував експосла США Келлі Дегнан, звинувативши її у розпалюванні революції в країні. Про це він заявив у соцмережі Х, пише УНН.

Говорив зі старшим радником очільника Держдепартаменту США з питань політики Дереком Шолле і висловив своє щире розчарування двома спробами революції 2020-2023 років, підтриманими колишнім послом США (Келлі Дегнан - ред.) і здійсненими через неурядові організації, що фінансуються із зовнішніх джерел,

- заявив Кобахідзе.

Деталі

За його словами, якби спроби розпалити революцію мали успіх, то в Грузії відкрилася б друга лінія фронту. Посилання на "другу лінію фронту" є аргументом його партії проти тісніших зв'язків з ЄС і НАТО.

Крім того, я пояснив пану Шолле, що неправдиві заяви посадових осіб Державного департаменту США щодо законопроєкту про прозорість та вуличних мітингів нагадують аналогічні неправдиві заяви колишнього посла США у 2020-2023 роках, які слугували сприянню насильству з боку акторів, що фінансуються з-за кордону, та підтримці революційних процесів у той час,

- пояснив він.

Кобахідзе заявив, що "для перезавантаження відносин" на цьому тлі потрібні особливі зусилля, які "неможливі без справедливого та чесного підходу".

Ніхто не зможе збити Грузію з її європейського шляху: Зурабішвілі поговорила з головою Євроради03.05.24, 21:12 • 30595 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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