Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал экс-посла США Келли Дегнан, обвинив ее в разжигании революции в стране. Об этом он заявил в соцсети Х, пишет УНН.

Говорил со старшим советником главы Госдепартамента США по вопросам политики Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование двумя попытками революции 2020-2023 годов, поддержанными бывшим послом США (Келли Дегнан - ред.) и осуществленными через неправительственные организации, финансируемые из внешних источников, - заявил Кобахидзе.

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По его словам, если бы попытки разжечь революцию имели успех, то в Грузии открылась бы вторая линия фронта. Ссылка на "вторую линию фронта" является аргументом его партии против более тесных связей с ЕС и НАТО.

Кроме того, я объяснил господину Шолле, что ложные заявления должностных лиц Государственного департамента США относительно законопроекта о прозрачности и уличных митингов напоминают аналогичные ложные заявления бывшего посла США в 2020-2023 годах, которые служили содействию насилию со стороны акторов, финансируемых из-за рубежа, и поддержке революционных процессов в то время, - объяснил он.

Кобахидзе заявил, что "для перезагрузки отношений" на этом фоне нужны особые усилия, которые "невозможны без справедливого и честного подхода".

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