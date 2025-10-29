Прем'єр Британії не відповів, чи дотримується обіцянки не підвищувати податки
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не підтвердив, чи дотримається обіцянки не підвищувати податки, посилаючись на майбутній бюджет 26 листопада. Він відзначив позитивні економічні показники країни.
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер не відповів на запитання від опозиції, чи дотримується обіцянки не підвищувати податки, передає УНН із посиланням на Sky news.
Деталі
Прем'єр-міністр зазначив: "Я радий, що лідер опозиції зараз говорить про економіку".
Він каже, що роздрібні продажі "вищі, ніж очікувалося", інфляція "нижча, ніж очікувалося", а фондовий ринок "на рекордно високому рівні".
Він не відповів безпосередньо на запитання, а просто сказав: "Бюджет буде прийнято 26 листопада, і ми викладемо наші плани".
