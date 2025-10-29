$42.080.01
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 7808 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 15733 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44726 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 31596 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 51915 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 29001 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76852 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48672 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47500 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Прем'єр Британії не відповів, чи дотримується обіцянки не підвищувати податки

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не підтвердив, чи дотримається обіцянки не підвищувати податки, посилаючись на майбутній бюджет 26 листопада. Він відзначив позитивні економічні показники країни.

Прем'єр Британії не відповів, чи дотримується обіцянки не підвищувати податки

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер не відповів на запитання від опозиції, чи дотримується обіцянки не підвищувати податки, передає УНН із посиланням на Sky news.

Деталі

Прем'єр-міністр зазначив: "Я радий, що лідер опозиції зараз говорить про економіку".

Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер24.10.25, 19:33 • 51671 перегляд

Він каже, що роздрібні продажі "вищі, ніж очікувалося", інфляція "нижча, ніж очікувалося", а фондовий ринок "на рекордно високому рівні".

Він не відповів безпосередньо на запитання, а просто сказав: "Бюджет буде прийнято 26 листопада, і ми викладемо наші плани".

Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику19.09.25, 01:59 • 17862 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний бюджет
Кір Стармер
Велика Британія