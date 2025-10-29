Премьер Британии не ответил, придерживается ли обещания не повышать налоги
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не подтвердил, сдержит ли обещание не повышать налоги, ссылаясь на предстоящий бюджет 26 ноября. Он отметил положительные экономические показатели страны.
Премьер Великобритании Кир Стармер не ответил на вопрос оппозиции, соблюдает ли он обещание не повышать налоги, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
Премьер-министр отметил: "Я рад, что лидер оппозиции сейчас говорит об экономике".
Он говорит, что розничные продажи "выше, чем ожидалось", инфляция "ниже, чем ожидалось", а фондовый рынок "на рекордно высоком уровне".
Он не ответил непосредственно на вопрос, а просто сказал: "Бюджет будет принят 26 ноября, и мы изложим наши планы".
