Представник Трампа Віткофф вважає, що російсько-українська війна була спровокована
Київ • УНН
Стів Віткофф заявив, що російсько-українська війна була спровокована, але "не обов'язково росією", вважає представник США. Також він анонсував підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин найближчого тижня.
Також спецпосланець очільника Білого дому заявив, що угода США з Україною про корисні копалини буде підписана у найближчий тиждень.
Передає УНН із посиланням на CNN.
Війну в Україні спровокували
Відповідно до вислову Віткофф, "не обов’язково означає, що (війна) була спровоковано росією".
Потім були розмови про можливість вступу України в НАТО. Це стало загрозою для росіян. Війна, незалежно від того, хто її почав, має закінчитися. Президент (Трамп) хоче бути миротворцем
Представник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф очікує, що угода з Україною про корисні копалини буде підписана цього тижня.
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