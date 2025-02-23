Представник Трампа Віткофф вважає, що російсько-українська війна була спровокована

Також спецпосланець очільника Білого дому заявив, що угода США з Україною про корисні копалини буде підписана у найближчий тиждень.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Відповідно до вислову Віткофф, "не обов’язково означає, що (війна) була спровоковано росією".

Потім були розмови про можливість вступу України в НАТО. Це стало загрозою для росіян. Війна, незалежно від того, хто її почав, має закінчитися. Президент (Трамп) хоче бути миротворцем