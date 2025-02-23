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05:23 • 15504 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122870 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182830 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147232 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138750 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117320 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107977 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142014 перегляди

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Представник Трампа Віткофф вважає, що російсько-українська війна була спровокована

Представник Трампа Віткофф вважає, що російсько-українська війна була спровокована

Київ • УНН

 • 61668 перегляди

Стів Віткофф заявив, що російсько-українська війна була спровокована, але "не обов'язково росією", вважає представник США. Також він анонсував підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин найближчого тижня.

Також спецпосланець очільника Білого дому заявив, що угода США з Україною про корисні копалини буде підписана у найближчий тиждень.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Війну в Україні спровокували

- заявив Віткофф.

Відповідно до вислову Віткофф, "не обов’язково означає, що (війна) була спровоковано росією".

Потім були розмови про можливість вступу України в НАТО. Це стало загрозою для росіян. Війна, незалежно від того, хто її почав, має закінчитися. Президент (Трамп) хоче бути миротворцем

- продовжив Віткофф

Представник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф очікує, що угода з Україною про корисні копалини буде підписана цього тижня.

Нагадаємо

Перша віцепрем'єр-міністерка повідомила про наявність цінних ресурсів на окупованих територіях, які зараз контролює рф. Серед них - титан, що використовується в авіаційній та оборонній галузях.

Ніхто ні від чого не відмовлявся: Єрмак про роботу над угодою із США23.02.25, 15:34 • 118011 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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