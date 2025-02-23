Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована
Киев • УНН
Стив Уиткофф заявил, что российско-украинская война была спровоцирована, но «не обязательно россией», считает представитель США. Также он анонсировал подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым на ближайшей неделе.
Также спецпосланник главы Белого дома заявил, что соглашение США с Украиной о полезных ископаемых будет подписано в ближайшую неделю.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Войну в Украине спровоцировали
Согласно высказыванию Уиткоффа, "не обязательно означает, что (война) была спровоцирована Россией".
Потом были разговоры о возможности вступления Украины в НАТО. Это стало угрозой для россиян. Война, независимо от того, кто ее начал, должна закончиться. Президент (Трамп) хочет быть миротворцем
Представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф ожидает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано на этой неделе.
Напомним,
Первый вице-премьер-министр сообщила о наличии ценных ресурсов на оккупированных территориях, которые сейчас контролирует рф. Среди них - титан, используемый в авиационной и оборонной отраслях.
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