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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

Киев  •  УНН

 • 5845 просмотра

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Стив Уиткофф заявил, что российско-украинская война была спровоцирована, но «не обязательно россией», считает представитель США. Также он анонсировал подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым на ближайшей неделе.

Также спецпосланник главы Белого дома заявил, что соглашение США с Украиной о полезных ископаемых будет подписано в ближайшую неделю.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Войну в Украине спровоцировали

- заявил Уиткофф.

Согласно высказыванию Уиткоффа, "не обязательно означает, что (война) была спровоцирована Россией".

Потом были разговоры о возможности вступления Украины в НАТО. Это стало угрозой для россиян. Война, независимо от того, кто ее начал, должна закончиться. Президент (Трамп) хочет быть миротворцем

- продолжил Уиткофф

Представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф ожидает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано на этой неделе.

Напомним,

Первый вице-премьер-министр сообщила о наличии ценных ресурсов на оккупированных территориях, которые сейчас контролирует рф. Среди них - титан, используемый в авиационной и оборонной отраслях.

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США23.02.25, 15:34 • 73866 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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