Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

Также спецпосланник главы Белого дома заявил, что соглашение США с Украиной о полезных ископаемых будет подписано в ближайшую неделю.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Войну в Украине спровоцировали - заявил Уиткофф.

Согласно высказыванию Уиткоффа, "не обязательно означает, что (война) была спровоцирована Россией".

Потом были разговоры о возможности вступления Украины в НАТО. Это стало угрозой для россиян. Война, независимо от того, кто ее начал, должна закончиться. Президент (Трамп) хочет быть миротворцем - продолжил Уиткофф

Представитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф ожидает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано на этой неделе.

Напомним,

Первый вице-премьер-министр сообщила о наличии ценных ресурсов на оккупированных территориях, которые сейчас контролирует рф. Среди них - титан, используемый в авиационной и оборонной отраслях.

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