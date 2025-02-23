Свириденко: на окупованих територіях України знаходяться корисні копалини на 350 млрд доларів

Тимчасово окуповані території України містять корисних копалин на суму близько 350 мільярдів доларів, і зараз ці ресурси перебувають під контролем росії. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Ми знаємо і володіємо інформацією, що на території, яка тимчасово окупована, цих корисних матеріалів, знаходиться на суму близько 350 млрд

За її словами, "це ресурси, якими, на жаль, на сьогодні, володіє агресор, який той же титан використовує, в першу чергу, для авіаційної галузі, для оборонної галузі - будуть використовуватися проти нас в цій боротьбі".

Єрмак та Свириденко сьогодні проведуть новий раунд переговорів зі США: що відомо

Наша задача зробити так, щоб ті розвідані запаси копалин на території України підтвердити і залучити до інвесторів, а не просто для експорту сировини, про що ми дуже багато говоримо останні дні