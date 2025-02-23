Свириденко: на окупованих територіях України знаходяться корисні копалини на 350 млрд доларів
Київ • УНН
Перша віцепрем'єр-міністерка повідомила про наявність цінних ресурсів на окупованих територіях, які зараз контролює рф. Серед них - титан, що використовується в авіаційній та оборонній галузях.
Тимчасово окуповані території України містять корисних копалин на суму близько 350 мільярдів доларів, і зараз ці ресурси перебувають під контролем росії. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
Ми знаємо і володіємо інформацією, що на території, яка тимчасово окупована, цих корисних матеріалів, знаходиться на суму близько 350 млрд
За її словами, "це ресурси, якими, на жаль, на сьогодні, володіє агресор, який той же титан використовує, в першу чергу, для авіаційної галузі, для оборонної галузі - будуть використовуватися проти нас в цій боротьбі".
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