Свириденко: на оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на 350 млрд долларов

Временно оккупированные территории Украины содержат полезных ископаемых на сумму около 350 миллиардов долларов, и сейчас эти ресурсы находятся под контролем россии. Об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Мы знаем и владеем информацией, что на территории, которая временно оккупирована, этих полезных материалов находится на сумму порядка 350 млрд - отметила Свириденко.

По ее словам, "это ресурсы, которыми, к сожалению, на сегодняшний день, владеет агрессор, который тот же титан использует, в первую очередь, для авиационной отрасли, для оборонной отрасли - будет использоваться против нас в этой борьбе".

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Наша задача сделать так, чтобы те разведанные запасы ископаемых на территории Украины подтвердить и привлечь к инвесторам, а не просто для экспорта сырья, о чем мы очень много говорим последние дни - резюмировала Свириденко.

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Напомним

Украина передала США предложения к тексту соглашения о добыче полезных ископаемых. По предварительной информации, соглашение могут подписать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.