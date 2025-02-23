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Свириденко: на оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на 350 млрд долларов

Свириденко: на оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на 350 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 3171 просмотра

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Первый вице-премьер-министр сообщила о наличии ценных ресурсов на оккупированных территориях, которые сейчас контролирует рф. Среди них - титан, используемый в авиационной и оборонной отраслях.

Временно оккупированные территории Украины содержат полезных ископаемых на сумму около 350 миллиардов долларов, и сейчас эти ресурсы находятся под контролем россии. Об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Мы знаем и владеем информацией, что на территории, которая временно оккупирована, этих полезных материалов находится на сумму порядка 350 млрд 

- отметила Свириденко.

По ее словам, "это  ресурсы, которыми, к сожалению, на сегодняшний день, владеет агрессор, который тот же титан использует, в первую очередь, для авиационной отрасли, для оборонной отрасли - будет использоваться против нас в этой борьбе".

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Наша задача сделать так, чтобы те разведанные запасы ископаемых на территории Украины подтвердить и привлечь к инвесторам, а не просто для экспорта сырья, о чем мы очень много говорим последние дни 

- резюмировала Свириденко.

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Напомним

Украина передала США предложения к тексту соглашения о добыче полезных ископаемых. По предварительной информации, соглашение могут подписать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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