Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

Глава Офиса Президента Андрей Ермак разъяснил ситуацию с соглашением между Украиной и США по редкоземельным металлам и заверил, что «никто ни от чего не отказывался, идет нормальный рабочий процесс», передает УНН.

Мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог... Никто не отказывался ни от чего. У нас идет нормальный рабочий процесс - сказал Ермак во время формы «Украина. Год 2025».

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Сегодня Глава Офиса президента Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко едут на следующий раунд переговоров с американскими партнерами.

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