Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
Киев • УНН
Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина продолжает диалог с США по редкоземельным металлам. По его словам, процесс переговоров происходит в нормальном рабочем режиме.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак разъяснил ситуацию с соглашением между Украиной и США по редкоземельным металлам и заверил, что «никто ни от чего не отказывался, идет нормальный рабочий процесс», передает УНН.
Мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог... Никто не отказывался ни от чего. У нас идет нормальный рабочий процесс
Ранее
Сегодня Глава Офиса президента Андрей Ермак и первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко едут на следующий раунд переговоров с американскими партнерами.
Свириденко: на оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на 350 млрд долларов23.02.25, 15:13 • 10516 просмотров