Ніхто ні від чого не відмовлявся: Єрмак про роботу над угодою із США
Київ • УНН
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує діалог зі США щодо рідкісноземельних металів. За його словами, процес переговорів відбувається у нормальному робочому режимі.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак роз'яснив ситуацію з угодою між Україною та США щодо рідкісноземельних металів і запевнив, що "ніхто ні від чого не відмовлявся, йде нормальний робочий процес", передає УНН.
Ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог... Ніхто не відмовлявся ні від чого. У нас іде нормальний робочий процес
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