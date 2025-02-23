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05:23 • 8298 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121581 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182147 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146598 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138261 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117063 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107792 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102968 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141306 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134248 перегляди

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Ніхто ні від чого не відмовлявся: Єрмак про роботу над угодою із США

Ніхто ні від чого не відмовлявся: Єрмак про роботу над угодою із США

Київ • УНН

 • 118011 перегляди

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна продовжує діалог зі США щодо рідкісноземельних металів. За його словами, процес переговорів відбувається у нормальному робочому режимі.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак роз'яснив ситуацію з угодою між Україною та США щодо рідкісноземельних металів і запевнив, що "ніхто ні від чого не відмовлявся, йде нормальний робочий процес", передає УНН.

Ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог... Ніхто не відмовлявся ні від чого. У нас іде нормальний робочий процес 

- сказав Єрмак під час форму "Україна. Рік 2025".

Раніше

Сьогодні Голова Офісу президента Андрій Єрмак та перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко їдуть на наступний раунд переговорів із американськими партнерами. 

Свириденко: на окупованих територіях України знаходяться корисні копалини на 350 млрд доларів23.02.25, 15:13 • 23078 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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