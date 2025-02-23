Ніхто ні від чого не відмовлявся: Єрмак про роботу над угодою із США

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак роз'яснив ситуацію з угодою між Україною та США щодо рідкісноземельних металів і запевнив, що "ніхто ні від чого не відмовлявся, йде нормальний робочий процес", передає УНН.

Ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог... Ніхто не відмовлявся ні від чого. У нас іде нормальний робочий процес - сказав Єрмак під час форму "Україна. Рік 2025".

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Сьогодні Голова Офісу президента Андрій Єрмак та перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко їдуть на наступний раунд переговорів із американськими партнерами.

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