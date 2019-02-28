Правозахисники: за січень у Криму зафіксовано 4 випадки порушення свободи слова

25 січня під час судового засідання у "Керченському міському суді" "прокурор" та судя намагалися заборонити проводити аудіозапис засідання одному зі спостерігачів.

26 січня група "Кримська солідарність" повідомила, що МВС РФ відкрило кримінальне провадження проти активіста Нурі Абдурашитова за ч. 2 ст. 17.3 КпАП РФ за відеофільмування у коридорі "Київського районного суду Сімферополя". 26 30 січня у "мировому суді" Сімферополя відбулося перше засідання у цій справі, наступне слухання було призначено на 15 лютого 2019 року.

У січні 2019 року в Криму було припинено кілька кримінальних справ за ст. 282 КК РФ (Розпалювання ненависті або ворожнечі) через декриміналізацію цієї статті в РФ.

16 січня слідчий Слідчого комітету РФ Тимофій Пивень припинив кримінальну справу щодо Ісмаїла Рамазанова, котрого звинувачували у створенні інтернет-каналу. Він перебував під вартою у СІЗО з 23 січня до 14 липня 2018 року.

17 січня припинено кримінальну справу щодо Еліни Мамедової, розпочату за репости у соціальній мережі "ВКонтакте".

23 січня "суд" за клопотанням ФСВП ухвалив зняти судимість з активістки з Ялти Лариси Китайської, котра була засуджена до двох років позбавлення волі умовно за антиросійські публікації в соціальних мережах.

25 січня припинено кримінальну справу щодо Гульсум Алієвої.

25 січня припинено кримінальну справу за ст. 282 КК РФ щодо Євгена Каракашева. Але активіст продовжує перебувати під вартою в СІЗО, тому що його звинувачують і за ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) за перепост у соціальній мережі.

24 січні 2019 року Держдума РФ ухвалила у першому читанні чотири законопроекти: № 606593-7,33 № 606594-7,34 № 606595-735 и № 606596-7,36 що передбачають запровадження адміністративної відповідальності для осіб та організацій за поширення невірогідної інформації під виглядом вірогідної, а також інформації, що "виказує явну неповагу у непристойній формі до держави РФ та її органів влади". ЗМІ буде заборонено поширювати таку інформацію.

Роскомнагляд отримає повноваження впливати на провайдерів і власників сайтів з метою оперативного блокування такої інформації та видалення її з Інтернету. Відсутність правової визначеності щодо змісту "небажаної" інформації в законопроектах дозволяє вибірково переслідувати за публікації, що не відповідають офіційній позиції влади РФ або містять критику влади.

Покарання за невирогідну інформацію, передбачене законопроектами, має форму штрафу для громадян у розмірі від 3 000 до 5 000 рублів; для посадових осіб — від 30 000 до 50 000 рублів, для юридичних осіб — від 400 000 до 1 000 000 рублів з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення. За неповагу до суспільства, держави, органів влади передбачається стягнення у розмірі від 1 000 до 5 000 рублів або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

Кримська правозахисна група - організація кримських правозахисників і журналістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом формування пильної уваги до проблем прав людини і міжнародного гуманітарного права на території Кримського півострова, а також пошуку і відпрацювання механізмів для захисту прав людини в Криму.

Нагадаємо, за даними Кримської правозахисної групи, у 2018 році порушили 44 політично-вмотивовані справ на території Криму, дві третини з яких – щодо кримських татар.