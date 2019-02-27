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У минулому році порушили 44 політично-вмотивовані справи у Криму

У минулому році порушили 44 політично-вмотивовані справи у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. За даними Кримської правозахисної групи, у 2018 році порушили 44 політично-вмотивовані справ на території Криму, дві третини з яких – щодо кримських татар. Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков під час V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.

"Згідно з даними Кримської правозахисної групи, у 2018 році, принаймні, у 44 випадках порушено політично-вмотивовані справи на території Криму – дві третини цих справ було порушено щодо кримських татар", - зазначив Вінніков.

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Він додав, що Росія і надалі не дає діяти кримським татарам у межах своїх представницьких органів, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.

Нагадаємо, МЗС назвало переслідування Росією кримських татар проявом расової дискримінації

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