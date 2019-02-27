У минулому році порушили 44 політично-вмотивовані справи у Криму

"Згідно з даними Кримської правозахисної групи, у 2018 році, принаймні, у 44 випадках порушено політично-вмотивовані справи на території Криму – дві третини цих справ було порушено щодо кримських татар", - зазначив Вінніков.

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Він додав, що Росія і надалі не дає діяти кримським татарам у межах своїх представницьких органів, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.

Нагадаємо, МЗС назвало переслідування Росією кримських татар проявом расової дискримінації.