У тюрмах окупованого Криму незаконно утримуються 34 українці - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму незаконно утримуються 34 громадянина України та 35 на території Росії. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова під час міністерської панельної дискусії щодо порушення прав людини українських військовополонених та політичних заручників РФ, передає УНН.
За словами Денісової, участь в обговоренні взяли представники держав-членів ООН, представники міжнародних та неурядових організацій.
"...вже 5 років у нас триває війна, внаслідок чого 10 тисяч вбитих та 24 тисячі поранених. Відомо про більш ніж 500 заручників та зниклих безвісти через збройну агресію РФ на Сході країни.
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34 громадянина України незаконно утримуються в пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму, та 35 на території Росії. Багатьом з них не надається медична допомога та належні умови тримання", - повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Омбудсмен нагадала про 24 українських моряків, які були захоплені та ув’язнені Росією в порушення Конвенції ООН з морського права.
"...Нагадала також про 23 заяви заарештованих в Україні російських громадян, які звернулися з листами до Президента РФ з проханням про обмін. Ці листи було передано нотами посольства України в РФ до МЗС РФ", - додала вона.
Зазначимо, в Україні 26 лютого - День опору Криму російської окупації.
У цей день, п’ять років тому, Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні.