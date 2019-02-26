У тюрмах окупованого Криму незаконно утримуються 34 українці - омбудсмен

За словами Денісової, участь в обговоренні взяли представники держав-членів ООН, представники міжнародних та неурядових організацій.

"...вже 5 років у нас триває війна, внаслідок чого 10 тисяч вбитих та 24 тисячі поранених. Відомо про більш ніж 500 заручників та зниклих безвісти через збройну агресію РФ на Сході країни.

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34 громадянина України незаконно утримуються в пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму, та 35 на території Росії. Багатьом з них не надається медична допомога та належні умови тримання", - повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсмен нагадала про 24 українських моряків, які були захоплені та ув’язнені Росією в порушення Конвенції ООН з морського права.

"...Нагадала також про 23 заяви заарештованих в Україні російських громадян, які звернулися з листами до Президента РФ з проханням про обмін. Ці листи було передано нотами посольства України в РФ до МЗС РФ", - додала вона.

Зазначимо, в Україні 26 лютого - День опору Криму російської окупації.

У цей день, п’ять років тому, Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні.