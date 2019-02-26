Сьогодні в Україні відзначають “День опору Криму російській окупації”

В Україні у вівторок, 26 лютого, відзначають “День опору Криму російської окупації”, ініційований громадськістю. В цей день, п’ять років тому, Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні. Наразі відбувається розгляд підписання відповідного указу Президентом України.

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В Україні і в усьому світі 26 лютого проводяться акції, дискусій, форуми, мітинги, ходи на підтримку кримчан і територіальної цілісності країни.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНН, 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації. Наразі відбувається розгляд підписання відповідного указу Президентом.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер презентував сайт, що наводить дані стосовно агресії РФ в Україні.



Нагадаємо, у Києві 26-27 лютого пройде Міжнародний форум, присвячений п’ятим роковинам російської окупації Криму.



