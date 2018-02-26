У США висловили солідарність Україні у річницю кримської окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Посольство США висловило свою підтримку на честь 4-ї річниці незаконної окупації Росією Криму. Відповідне звернення міститься на сторінці американського посольства в Twitter, передає УНН.
“В цей день, чотири роки тому, Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму і непохитно підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність України”, — йдеться у зверненні.
Повідомлення розміщене в чотирьох варіантах — українською, російською, англійською та кримсько-татарською мовами.
Нагадаємо, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації.