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У США висловили солідарність Україні у річницю кримської окупації

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Посольство США висловило свою підтримку на честь 4-ї річниці незаконної окупації Росією Криму. Відповідне звернення міститься на сторінці американського посольства в Twitter, передає УНН.

“В цей день, чотири роки тому, Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму і непохитно підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність України”, — йдеться у зверненні.

Повідомлення розміщене в чотирьох варіантах — українською, російською, англійською та кримсько-татарською мовами.

Нагадаємо, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації.

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