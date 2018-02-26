В США выразили солидарность Украины в годовщину крымской оккупации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Посольство США выразило свою поддержку в честь 4-летия незаконной оккупации Россией Крыма. Соответствующее обращение содержится на странице американского посольства в Twitter, передает УНН.
"В этот день, четыре года назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и будем стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в обращении.
Сообщение размещено в четырех вариантах - украинском, русском, английском и крымскотатарском языках.
Напомним, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что 26 февраля должно официально стать в Украине Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации.