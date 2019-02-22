Курт Волкер презентував сайт, який повідомляє дані стосовно агресії РФ проти України

“Наш новий сайт „Протидія російській агресії в Україні“ — інноваційна спроба використати знімки з супутників, карти і статистику, щоб деталізувати наслідки російської агресії в Україні”, — повідомив американський представник у соцмережі.

На центральній сторінці сайту вказано: “Після української Революції гідності у 2013-2014 роках (також відома як Євромайдан) Росія незаконно захопила і окупувала Крим і розпочала збройний конфлікт на сході України. П’ять років по тому Росія продовжує озброювати, навчати, керувати і воювати на боці антиурядових сил на сході України, водночас неправдиво наполягаючи на тому, що вона не сторона конфлікту”.

Інформація на ресурсі наводить хронологічні події від окупації АР Крим та початку війни на Донбасі в 2014 році до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року. Перейти на ресурс можна за посиланням.

Нагадуємо, ватажок “ДНР” Пушилін заявив про готовність до “діалогу” з Києвом.