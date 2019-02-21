Ватажок "ДНР" Пушилін заявив про готовність до "діалогу" з Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про готовність "вести прямий діалог" з Києвом для "досягнення миру на Донбасі". Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Висловлюємо готовність до прямого діалогу з Києвом. Відповідально заявляємо про готовність до досягнення миру в Україні і на Донбасі", - сказав Пушилін у четвер.
Також він заявив, що підтримує продовження переговорів у Мінську і звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона "з проханням вплинути на Президента України Петра Порошенка та сприяти організації прямих і продуктивних переговорів".
Москва раніше неодноразово заявляла, що українська влада має вести прямі переговори з ватажками угруповань "ДНР" та "ЛНР". Українська сторона веде переговори щодо Донбасу на мінському майданчику, також переговори щодо Донбасу ведуться у "нормандському" форматі.
Нагадаємо, спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявляв, що Росія не хоче нічого робити для врегулювання конфлікту на Донбасі.