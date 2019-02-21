Главарь "ДНР" Пушилин заявил о готовности к "диалогу" с Киевом

"Выражаем готовность к прямому диалогу с Киевом. Ответственно заявляем о готовности к достижению мира в Украине и на Донбассе", - сказал Пушилин в четверг.

Также он заявил, что поддерживает продолжение переговоров в Минске и обратился к канцлеру Германии Ангелы Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону "с просьбой повлиять на Президента Украины Петра Порошенко и способствовать организации прямых и продуктивных переговоров".

Москва ранее неоднократно заявляла, что украинская власть должна вести прямые переговоры с главарями группировок "ДНР" и "ЛНР". Украинская сторона ведет переговоры по Донбассу на минской площадке, также переговоры по Донбассу ведутся в "нормандском" формате.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия не хочет ничего делать для урегулирования конфликта на Донбассе.