Курт Волкер представил сайт, который сообщает данные о агрессии РФ против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт, который приводит данные о агрессии РФ в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Курта Волкера.
“Наш новый сайт „Противодействие российской агрессии в Украине“ — инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии в Украине”, — сообщил американский представитель в соцсети.
На центральной странице сайта указано: “После украинской Революции достоинства в 2013-2014 годах (также известная как Евромайдан) Россия незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины. Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не сторона конфликта”.
Информация на ресурсе приводит хронологические события от оккупации АР Крым и начала войны в Донбассе в 2014 году к захвату россиянами украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Перейти на ресурс можно по ссылке.
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