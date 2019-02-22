Курт Волкер представил сайт, который сообщает данные о агрессии РФ против Украины

“Наш новый сайт „Противодействие российской агрессии в Украине“ — инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии в Украине”, — сообщил американский представитель в соцсети.

На центральной странице сайта указано: “После украинской Революции достоинства в 2013-2014 годах (также известная как Евромайдан) Россия незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины. Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не сторона конфликта”.

Информация на ресурсе приводит хронологические события от оккупации АР Крым и начала войны в Донбассе в 2014 году к захвату россиянами украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Перейти на ресурс можно по ссылке.

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