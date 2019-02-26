Сегодня в Украине отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20222 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42531 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120129 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122879 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124438 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122509 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154727 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Сегодня в Украине отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации"

Сегодня в Украине отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации"

Киев  •  УНН

 • 15250 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации", инициированный общественностью, сообщает УНН.

В Украине во вторник, 26 февраля, отмечают "День сопротивления Крыма российской оккупации", инициированный общественностью. В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине. Сейчас происходит рассмотрение подписания соответствующего указа Президентом Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США выразили солидарность Украине в годовщину крымской оккупации

В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссий, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Как сообщал УНН, 26 февраля должен официально стать в Украине "Днем сопротивления Крыма оккупации Российской Федерации". Сейчас происходит рассмотрение подписания соответствующего указа Президентом.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт, который приводит данные о агрессии РФ в Украине.

Напомним, в Киеве 26-27 февраля пройдет Международный форум, посвященный пятой годовщине российской оккупации Крыма.

Украинские Национальные Новости

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