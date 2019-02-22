У п'яті роковини окупації Криму в Києві відбудеться міжнародний форум
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Києві 26-27 лютого пройде Міжнародний форум, присвячений п’ятим роковинам російської окупації Криму. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова на презентації форуму "Окупований Крим: 5 років опору", передає УНН.
Відкриття форуму відбудеться 26 лютого о 7-8 годині вечора за участі Президента України та спеціального представника США з питань України Курта Волкера. Також очікують, що відкривати цей форум буде Мустафа Джемілєв.
За словами Джапарової, це буде урочистий захід високого політичного представництва. Крім того, у цей день паралельно відкриється культурологічна виставка Мистецького Арсеналу "Дивовижні історії Криму", фінансована Міністерством культури, "Кримським домом" і Міністерством інформаційної політики.
Другий день форуму, 27 лютого, розпочнеться о 9:30 ранку і включатиме три робочі панелі. Перша панель буде присвячена питанню боротьби України за повернення Криму.
У ній братимуть участь представники органів державної влади України – міністерство закордонних справ, міністерство оборони, уповноважена з прав людини, прокурор АРК.
Друга панель – присвячена світовим зусиллям для повернення Криму, у ній братимуть участь, зокрема, заступник генерального секретаря НАТО, депутат Європарламенту, міністр закордонних справ Латвії, очікують представника Туреччини.
Третя панель стосуватиметься порушень прав людини у Криму.
Нагадаємо, в ООН озвучили кількість російських сил у Криму.
Як повідомляв УНН, Литва підтримує санкції проти Росії до повного повернення Криму Україні.