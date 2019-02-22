У п'яті роковини окупації Криму в Києві відбудеться міжнародний форум

Відкриття форуму відбудеться 26 лютого о 7-8 годині вечора за участі Президента України та спеціального представника США з питань України Курта Волкера. Також очікують, що відкривати цей форум буде Мустафа Джемілєв.

За словами Джапарової, це буде урочистий захід високого політичного представництва. Крім того, у цей день паралельно відкриється культурологічна виставка Мистецького Арсеналу "Дивовижні історії Криму", фінансована Міністерством культури, "Кримським домом" і Міністерством інформаційної політики.

Другий день форуму, 27 лютого, розпочнеться о 9:30 ранку і включатиме три робочі панелі. Перша панель буде присвячена питанню боротьби України за повернення Криму.

У ній братимуть участь представники органів державної влади України – міністерство закордонних справ, міністерство оборони, уповноважена з прав людини, прокурор АРК.

Друга панель – присвячена світовим зусиллям для повернення Криму, у ній братимуть участь, зокрема, заступник генерального секретаря НАТО, депутат Європарламенту, міністр закордонних справ Латвії, очікують представника Туреччини.

Третя панель стосуватиметься порушень прав людини у Криму.

Нагадаємо, в ООН озвучили кількість російських сил у Криму.

Як повідомляв УНН, Литва підтримує санкції проти Росії до повного повернення Криму Україні.