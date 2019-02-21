Литва підтримує санкції проти Росії до повного повернення Криму Україні

Литва буде продовжувати прагнути до того, щоб міжнародне співтовариство посилило реакцію на грубі порушення міжнародного права Російською Федерацією в Українській Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областях України, Керченській протоці і Азовському морі, йдеться у повідомленні.

У дипвідомстві відзначили, що міжнародні санкції та санкції ЄС щодо Російської Федерації повинні тривати до повного відступу Росії з незаконно зайнятих територій України.

"У той же час ми зобов'язані реагувати і на нові спроби Російської Федерації дестабілізувати ситуацію в Україні, такі, як перешкоди вільній навігації в Азовському морі, провокаційні дії військових сил Росії в Чорному морі, коли були протаранені, обстріляні і незаконно затримані українські судна і їх екіпажі.

Ми засуджуємо дані грубі порушення міжнародного права і закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити незаконно ув'язнених українських моряків, незаконно затриманих українських громадян, забезпечити безперешкодну і вільну навігацію і транзит в Азовському морі і Керченській протоці, припинити обмеження основних прав людини в Криму, порушення свобод масової інформації, мирних зібрань, релігій і переконань, а також переслідування кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Незаконні дії Російської Федерації не тільки зневажають двосторонні і багатосторонні угоди про забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, а й створюють загрозу безпеці та стабільності у всій Європі. Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй № 68/262 від 27 березня 2014 року затвердила суверенітет і територіальну цілісність України, засудила дії Росії, які порушують міжнародне право, закріпила Крим як частину території України і підкреслила невизнання результатів зрежисованого Росією кримського "референдуму".

У 2016 2017, 2018 рр. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію в положенні прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі,

14 листопада 2016 р. Міжнародний кримінальний суд представив попередній висновок про міжнародний військовий конфлікті в Криму, а рішення Комітету міністрів Ради Європи від 3 травня 2017 року в ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ясно визнає, що військова агресія Російської Федерації, розпочата п'ять років тому в Українській Автономної республіці Крим і в даний час триває в Східній Україні, грубо порушує міжнародні правові норми, Хартію ООН, положення Гельсінського заключного акта і Будапештський меморандум 1994 р.

Нагадаємо, Азовське море не належить Росії. Необхідно забезпечити свободу навігації у регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.