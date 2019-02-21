Литва поддерживает санкции против России до полного возврата Крыма Украине

Литва будет продолжать стремиться к тому, чтобы международное сообщество усилило реакцию на грубые нарушения международного права Российской Федерацией в Украинской Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях Украины, Керченском проливе и Азовском море, говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что международные санкции и санкции ЕС в отношении Российской Федерации должны продолжаться до полного отступления России из незаконно занятых территорий Украины.

"В то же время мы обязаны реагировать и на новые попытки Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Украине, такие, как помехи свободной навигации в Азовском море, провокационные действия военных сил России в Черном море, когда были протаранены, обстреляны и незаконно задержаны украинские судна и их экипажи.

Мы осуждаем данные грубые нарушения международного права и призываем Российскую Федерацию незамедлительно освободить незаконно заключенных украинских моряков и других незаконно задержанных украинских граждан, обеспечить беспрепятственную и свободную навигацию и транзит в Азовском море и Керченском проливе, прекратить ограничения основных прав человека в Крыму, нарушения свобод массовой информации, мирных собраний, религий и убеждений, а также преследования крымских татар", - говорится в сообщении.

Незаконные действия Российской Федерации не только попирают двусторонние и многосторонние соглашения об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, но и создают угрозу безопасности и стабильности во всей Европе. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 68/262 от 27 марта 2014 года утвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, осудила действия России как нарушающие международное право, закрепила Крым в качестве части территории Украины и подчеркнула непризнание результатов срежиссированного Россией Крымского "референдума".

В 2016, 2017, 2018 гг. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюции о положении прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, 14 ноября 2016 г.

Международный уголовный суд представил предварительный вывод о международном военном конфликте в Крыму, а решение Комитета министров Совета Европы от 3 мая 2017 г. о ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе ясно признает, что военная агрессия Российской Федерации, начатая пять лет назад в Украинской Автономной Республике Крым и в настоящее время продолжающаяся в Восточной Украине, грубо нарушает международные правовые нормы, Хартию ООН, положения Хельсинкского Заключительного акта и Будапештский меморандум 1994 г.

Напомним, Азовское море не принадлежит России. Необходимо обеспечить свободу навигации в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.