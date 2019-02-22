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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56413 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76096 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129035 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129354 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129217 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124813 просмотра

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7 марта, 08:52 • 160015 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

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В пятую годовщину окупции Крыма в Киеве состоится международный форум

В пятую годовщину окупции Крыма в Киеве состоится международный форум

Киев  •  УНН

 • 14028 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киеве 26-27 февраля пройдет Международный форум, посвященный пятой годовщине российской оккупации Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на презентации форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.

Открытие форума состоится 26 февраля в 7-8 часов вечера с участием Президента Украины и специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Также ожидается, что открывать этот форум будет Мустафа Джемилев.

По словам Джапаровой, это будет торжественное мероприятие высокого политического представительства. Кроме того, в этот день параллельно откроется культурологическая выставка Художественного Арсенала "Удивительные истории Крыма", финансируемая Министерством культуры, "Крымским домом" и Министерством информационной политики.

Второй день форума, 27 февраля, начнется в 9:30 утра и будет включать три рабочих панели. Первая панель будет посвящена вопросу о борьбе Украины за возвращение Крыма

В ней примут участие представители органов государственной власти Украины - министерство иностранных дел, министерство обороны, уполномоченный по правам человека, прокурор АРК.

Вторая панель - посвящена мировым усилиям для возвращения Крыма, в ней примут участие, в частности, заместитель генерального секретаря НАТО, депутат Европарламента, министр иностранных дел Латвии, ожидают представителя Турции.

Третья панель касаться нарушений прав человека в Крыму.

Напомним, в ООН озвучили количество российских сил в Крыму.

Как сообщал УНН, Литва поддерживает санкции против России до полного возвращения Крыма Украине .

Украинские Национальные Новости

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