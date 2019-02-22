В пятую годовщину окупции Крыма в Киеве состоится международный форум
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киеве 26-27 февраля пройдет Международный форум, посвященный пятой годовщине российской оккупации Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на презентации форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.
Открытие форума состоится 26 февраля в 7-8 часов вечера с участием Президента Украины и специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Также ожидается, что открывать этот форум будет Мустафа Джемилев.
По словам Джапаровой, это будет торжественное мероприятие высокого политического представительства. Кроме того, в этот день параллельно откроется культурологическая выставка Художественного Арсенала "Удивительные истории Крыма", финансируемая Министерством культуры, "Крымским домом" и Министерством информационной политики.
Второй день форума, 27 февраля, начнется в 9:30 утра и будет включать три рабочих панели. Первая панель будет посвящена вопросу о борьбе Украины за возвращение Крыма
В ней примут участие представители органов государственной власти Украины - министерство иностранных дел, министерство обороны, уполномоченный по правам человека, прокурор АРК.
Вторая панель - посвящена мировым усилиям для возвращения Крыма, в ней примут участие, в частности, заместитель генерального секретаря НАТО, депутат Европарламента, министр иностранных дел Латвии, ожидают представителя Турции.
Третья панель касаться нарушений прав человека в Крыму.
Напомним, в ООН озвучили количество российских сил в Крыму.
Как сообщал УНН, Литва поддерживает санкции против России до полного возвращения Крыма Украине .