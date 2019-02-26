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США та ЄС визнають потребу у подальших санкціях проти Росії через Крим - Волкер

США та ЄС визнають потребу у подальших санкціях проти Росії через Крим - Волкер

Київ • УНН

 • 8403 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. США разом з ЄС визнає потребу у подальших санкціях проти Росії через незаконну анексію Криму.
Про це заявив спеціальний представник Державного Департаменту США Курт Волкер у Києві на відкритті 5-го кримського форуму, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні особливий день, тому що відзначаються п’яті роковини захоплення України Росією”, — сказав дипломат.

Він нагадав, що навіть Росія вже визнає, що вона вжила конкретних дій для захоплення Криму.

“Знову від імені уряду Сполучених Штатів Америки хочу наголосити, що Крим — це Україна”, — наголосив Волкер.

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Він додав, що позиція США була дуже чітко визначена Держсекретарем Майком Помпео у Кримській декларації у липні минулого року, про те, що США не визнавали і ніколи не визнають анексії Криму.

“Але слів недостатньо. Ми дуже ретельно слідкуємо за ситуацією за дотриманням прав людини в Криму, за політичною ситуацією, маємо санкції. Ми тісно співпрацюємо з європейськими партнерами працюємо над тим, щоб надалі підтримувати санкції, пов’язані з Кримом. Визнаючи, що вже п’яті роковини захоплення Криму, США разом з ЄС визнають потребу у подальших санкціях”, — зазначив він.

Зазначимо, в Україні 26 лютого - День опору Криму російської окупації.

У цей день, п’ять років тому, Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні.

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