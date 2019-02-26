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США и ЕС признают необходимость в дальнейших санкциях против России из-за Крыма - Волкер

США и ЕС признают необходимость в дальнейших санкциях против России из-за Крыма - Волкер

Киев  •  УНН

 • 8402 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. США вместе с ЕС признает потребность в дальнейших санкциях против России из-за незаконной аннексии Крыма. Об этом заявил специальный представитель Государственного Департамента США Курт Волкер в Киеве на открытии 5-го крымского форума, передает корреспондент УНН.

"Сегодня особый день, потому что это уже пятая годовщина захвата Украины Россией", - сказал дипломат.

Он напомнил, что даже Россия уже признает, что она приняла конкретные действия для захвата Крыма.

"Опять от имени правительства Соединенных Штатов Америки хочу подчеркнуть, что Крым - это Украина", - подчеркнул Волкер.

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Он добавил, что позиция США была очень четко определена госсекретарем Майком Помпео в Крымской декларации в июле прошлого года, о том, что США не признавали и никогда не признают аннексии Крыма.

"Но слов недостаточно. Мы очень тщательно следим за ситуацией с соблюдением прав человека в Крыму, за политической ситуацией, имеем санкции. Мы тесно сотрудничаем с европейскими партнерами работаем над тем, чтобы в дальнейшем поддерживать санкции, связанные с Крымом. Признавая, что уже пятая годовщина захвата Крыма, США вместе с ЕС признают необходимость в дальнейших санкциях", - отметил он.

Отметим, в Украине 26 февраля - День сопротивления Крыма российской оккупации.

В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине.

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