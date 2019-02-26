США и ЕС признают необходимость в дальнейших санкциях против России из-за Крыма - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. США вместе с ЕС признает потребность в дальнейших санкциях против России из-за незаконной аннексии Крыма. Об этом заявил специальный представитель Государственного Департамента США Курт Волкер в Киеве на открытии 5-го крымского форума, передает корреспондент УНН.
"Сегодня особый день, потому что это уже пятая годовщина захвата Украины Россией", - сказал дипломат.
Он напомнил, что даже Россия уже признает, что она приняла конкретные действия для захвата Крыма.
"Опять от имени правительства Соединенных Штатов Америки хочу подчеркнуть, что Крым - это Украина", - подчеркнул Волкер.
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Он добавил, что позиция США была очень четко определена госсекретарем Майком Помпео в Крымской декларации в июле прошлого года, о том, что США не признавали и никогда не признают аннексии Крыма.
"Но слов недостаточно. Мы очень тщательно следим за ситуацией с соблюдением прав человека в Крыму, за политической ситуацией, имеем санкции. Мы тесно сотрудничаем с европейскими партнерами работаем над тем, чтобы в дальнейшем поддерживать санкции, связанные с Крымом. Признавая, что уже пятая годовщина захвата Крыма, США вместе с ЕС признают необходимость в дальнейших санкциях", - отметил он.
Отметим, в Украине 26 февраля - День сопротивления Крыма российской оккупации.
В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине.