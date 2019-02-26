День опору Криму російській окупації: у Держдепі зробили заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В День опору Криму російської окупації у США знов закликали Росію звільнити всіх політв’язнів. Про це написав на своїй сторінці Twitter заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно, передає УНН.
“У День опору Криму російській окупації ми повторюємо заклики до негайного звільнення всіх кримчан, яких Росія деспотично затримала або засудила за мирну опозицію своєї жорстокої окупації”, — написав Палладіно.
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Він також закликав до звільнення Сенцова, Кольченка, Балуха та Зейтуллаєва.
Зазначимо, в Україні 26 лютого - День опору Криму російської окупації.
У цей день, п’ять років тому, Росія силоміць захопила кримський парламент в Україні.