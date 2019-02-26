День сопротивления Крыма российской оккупации: в Госдепе сделали заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В День сопротивления Крыма российской оккупации в США вновь призвали Россию освободить всех политзаключенных. Об этом написал на своей странице Twitter заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, передает УНН.
"В День сопротивления Крыма российской оккупации мы повторяем призывы к немедленному освобождению всех крымчан, которых Россия деспотически задержала или осудила за мирную оппозицию своей жестокой оккупации", - написал Палладино.
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Он также призвал к освобождению Сенцова, Кольченко, Балуха и Зейтуллаева.
Отметим, в Украине 26 февраля - День сопротивления Крыма российской оккупации.
В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине.