В тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 гражданина Украины и 35 на территории России. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова во время министерской панельной дискуссии относительно нарушения прав человека украинских военнопленных и политических заложников РФ, передает УНН.
По словам Денисовой, участие в обсуждении приняли представители государств-членов ООН, представители международных и неправительственных организаций.
"... уже 5 лет у нас идет война, в результате чего 10 000 убитых и 24 000 раненых. Известно о более чем 500 заложников и пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ на Востоке страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и ЕС признают необходимость в дальнейших санкциях против России из-за Крыма
34 гражданина Украины незаконно содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма, и 35 на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и надлежащие условия содержания", - сообщила Денисова на своей странице в Facebook.
Омбудсмен напомнила о 24 украинских моряках, которые были захвачены и арестованы Россией в нарушение Конвенции ООН по морскому праву.
"... напомнила также о 23 заявлениях арестованных в Украине российских граждан, которые обратились с письмами к Президенту РФ с просьбой об обмене. Эти письма были переданы нотами посольства Украины в РФ в МИД РФ", - добавила она.
Отметим, в Украине 26 февраля - День сопротивления Крыма российской оккупации.
В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине.