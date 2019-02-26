В тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца - омбудсмен

По словам Денисовой, участие в обсуждении приняли представители государств-членов ООН, представители международных и неправительственных организаций.

"... уже 5 лет у нас идет война, в результате чего 10 000 убитых и 24 000 раненых. Известно о более чем 500 заложников и пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ на Востоке страны.

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34 гражданина Украины незаконно содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма, и 35 на территории России. Многим из них не оказывается медицинская помощь и надлежащие условия содержания", - сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

Омбудсмен напомнила о 24 украинских моряках, которые были захвачены и арестованы Россией в нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

"... напомнила также о 23 заявлениях арестованных в Украине российских граждан, которые обратились с письмами к Президенту РФ с просьбой об обмене. Эти письма были переданы нотами посольства Украины в РФ в МИД РФ", - добавила она.

Отметим, в Украине 26 февраля - День сопротивления Крыма российской оккупации.

В этот день, пять лет назад, Россия силой захватила крымский парламент в Украине.