В прошлом году возбудили 44 политически мотивированные дела в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По данным Крымской правозащитной группы, в 2018 году возбудили 44 политически мотивированные дела на территории Крыма, две трети из которых - в отношении крымских татар. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.
"Согласно данным Крымской правозащитной группы, в 2018 году, по крайней мере, в 44 случаях возбуждены политически мотивированные дела на территории Крыма - две трети этих дел было возбуждено в отношении крымских татар", - отметил Винников.
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Он добавил, что Россия и в дальнейшем не дает действовать крымским татарам в своих представительных органов, включая Меджлис крымскотатарского народа.
Напомним, МИД назвал преследование Россией крымских татар проявлением расовой дискриминации.