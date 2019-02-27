В прошлом году возбудили 44 политически мотивированные дела в Крыму

"Согласно данным Крымской правозащитной группы, в 2018 году, по крайней мере, в 44 случаях возбуждены политически мотивированные дела на территории Крыма - две трети этих дел было возбуждено в отношении крымских татар", - отметил Винников.

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Он добавил, что Россия и в дальнейшем не дает действовать крымским татарам в своих представительных органов, включая Меджлис крымскотатарского народа.

Напомним, МИД назвал преследование Россией крымских татар проявлением расовой дискриминации.