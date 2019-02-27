В прошлом году возбудили 44 политически мотивированные дела в Крыму

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 24801 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 46660 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120806 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123410 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124697 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122615 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117344 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В прошлом году возбудили 44 политически мотивированные дела в Крыму

В прошлом году возбудили 44 политически мотивированные дела в Крыму

Киев  •  УНН

 • 8682 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. По данным Крымской правозащитной группы, в 2018 году возбудили 44 политически мотивированные дела на территории Крыма, две трети из которых - в отношении крымских татар. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН.

"Согласно данным Крымской правозащитной группы, в 2018 году, по крайней мере, в 44 случаях возбуждены политически мотивированные дела на территории Крыма - две трети этих дел было возбуждено в отношении крымских татар", - отметил Винников.

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Он добавил, что Россия и в дальнейшем не дает действовать крымским татарам в своих представительных органов, включая Меджлис крымскотатарского народа.

Напомним, МИД назвал преследование Россией крымских татар проявлением расовой дискриминации.

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