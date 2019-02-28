Правозащитники: за январь в Крыму зафиксировано 4 случая нарушения свободы слова

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17138 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40345 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119733 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122592 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124324 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122463 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154573 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правозащитники: за январь в Крыму зафиксировано 4 случая нарушения свободы слова

Правозащитники: за январь в Крыму зафиксировано 4 случая нарушения свободы слова

Киев  •  УНН

 • 13348 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. За январь 2019 году в временно аннексированом Крыму зафиксировано 4 случая нарушения оккупационной российской "властью" прав крымчан на свободу слова и выражения мнений, Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму за январь 2019 года, подготовленный Крымской правозащитной группой.

25 января во время судебного заседания в "Керченском городском суде" "прокурор" и судья пытались запретить проводить аудиозапись заседания одном из наблюдателей.

26 января группа "Крымская солидарность" сообщила, что МВД РФ открыло уголовное производство против активиста Нури Абдурашитова по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ за съемки видео в коридоре "Киевского районного суда Симферополя". 30 января в "мировом суде" Симферополя состоялось первое заседание по этому делу, следующее слушание было назначено на 15 февраля 2019 года.

В январе 2019 году в Крыму было прекращено несколько уголовных дел по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды) через декриминализацию этой статьи в РФ.

16 января следователь Следственного комитета РФ Тимофей Пивень прекратил уголовное дело в отношении Исмаила Рамазанова, которого обвиняли в создании интернет-канала. Он находился под стражей в СИЗО с 23 января до 14 июля 2018 года.

17 января прекращено уголовное дело в отношении Элины Мамедовой, начатое за репосты в социальной сети "ВКонтакте".

23 января "суд" по ходатайству ФСИН принял решение снять судимость с активистки из Ялты Ларисы Китайской, которая была приговорена к двум годам лишения свободы условно за антироссийские публикации в социальных сетях.

25 января прекращено уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой.

25 января прекращено уголовное дело по ст. 282 УК РФ по Евгению Каракашеву. Но активист продолжает находиться под стражей в СИЗО, потому что его обвиняют и по ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) за перепост в социальной сети.

24 января 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении четыре законопроекта: № 606593-7,33 № 606594-7,34 № 606595-735 и № 606596-7,36 предусматривающие введение административной ответственности для лиц и организаций за распространение недостоверной информации под видом достоверной, а также информации, "выражающей явное неуважение в неприличной форме к государству РФ и ее органов власти". СМИ будет запрещено распространять такую информацию. Роскомнадзор получит полномочия влиять на провайдеров и владельцев сайтов с целью оперативного блокирования такой информации и удаление ее из интернета. Отсутствие правовой определенности относительно содержания "нежелательной" информации в законопроектах позволяет выборочно преследовать за публикации, не соответствующие официальной позиции властей РФ или содержащие критику власти.

Наказание за неправдивую информацию, предусмотреную законопроектами, имеет форму штрафа для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 30000 до 50000 рублей, для юридических лиц - от 400 000 до 1000000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. За неуважение к обществу, государству, органов власти предполагается штраф в размере от 1000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В январе "мировым судам" Крыма передано 3 уголовных дела по ст. 5.26 УК РФ (незаконная миссионерская деятельность). Два дела открыто относительно граждан и одна - в отношении религиозной организации "Общество сознания Кришны города Севастополь"

В январе в "суды" Крыма передано не менее 5 уголовных дел, открытых против жителей Крыма за уклонение от службы в ВС РФ. На конец января дела находятся на стадии судебного разбирательства.

Крымская правозащитная группа - организация крымских правозащитников и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в Крыму путем формирования пристального внимания к проблемам прав человека и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиска и отработки механизмов для защиты прав человека в Крыму.

Напомним, по данным Крымской правозащитной группы в 2018 году возбудили 44 политически мотивированные дела на территории Крыма, две трети из которых - в отношении крымских татар.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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