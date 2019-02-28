Правозащитники: за январь в Крыму зафиксировано 4 случая нарушения свободы слова

25 января во время судебного заседания в "Керченском городском суде" "прокурор" и судья пытались запретить проводить аудиозапись заседания одном из наблюдателей.

26 января группа "Крымская солидарность" сообщила, что МВД РФ открыло уголовное производство против активиста Нури Абдурашитова по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ за съемки видео в коридоре "Киевского районного суда Симферополя". 30 января в "мировом суде" Симферополя состоялось первое заседание по этому делу, следующее слушание было назначено на 15 февраля 2019 года.

В январе 2019 году в Крыму было прекращено несколько уголовных дел по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды) через декриминализацию этой статьи в РФ.

16 января следователь Следственного комитета РФ Тимофей Пивень прекратил уголовное дело в отношении Исмаила Рамазанова, которого обвиняли в создании интернет-канала. Он находился под стражей в СИЗО с 23 января до 14 июля 2018 года.

17 января прекращено уголовное дело в отношении Элины Мамедовой, начатое за репосты в социальной сети "ВКонтакте".

23 января "суд" по ходатайству ФСИН принял решение снять судимость с активистки из Ялты Ларисы Китайской, которая была приговорена к двум годам лишения свободы условно за антироссийские публикации в социальных сетях.

25 января прекращено уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой.

25 января прекращено уголовное дело по ст. 282 УК РФ по Евгению Каракашеву. Но активист продолжает находиться под стражей в СИЗО, потому что его обвиняют и по ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) за перепост в социальной сети.

24 января 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении четыре законопроекта: № 606593-7,33 № 606594-7,34 № 606595-735 и № 606596-7,36 предусматривающие введение административной ответственности для лиц и организаций за распространение недостоверной информации под видом достоверной, а также информации, "выражающей явное неуважение в неприличной форме к государству РФ и ее органов власти". СМИ будет запрещено распространять такую информацию. Роскомнадзор получит полномочия влиять на провайдеров и владельцев сайтов с целью оперативного блокирования такой информации и удаление ее из интернета. Отсутствие правовой определенности относительно содержания "нежелательной" информации в законопроектах позволяет выборочно преследовать за публикации, не соответствующие официальной позиции властей РФ или содержащие критику власти.

Наказание за неправдивую информацию, предусмотреную законопроектами, имеет форму штрафа для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 30000 до 50000 рублей, для юридических лиц - от 400 000 до 1000000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. За неуважение к обществу, государству, органов власти предполагается штраф в размере от 1000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В январе "мировым судам" Крыма передано 3 уголовных дела по ст. 5.26 УК РФ (незаконная миссионерская деятельность). Два дела открыто относительно граждан и одна - в отношении религиозной организации "Общество сознания Кришны города Севастополь"

В январе в "суды" Крыма передано не менее 5 уголовных дел, открытых против жителей Крыма за уклонение от службы в ВС РФ. На конец января дела находятся на стадии судебного разбирательства.

Крымская правозащитная группа - организация крымских правозащитников и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в Крыму путем формирования пристального внимания к проблемам прав человека и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиска и отработки механизмов для защиты прав человека в Крыму.

Напомним, по данным Крымской правозащитной группы в 2018 году возбудили 44 политически мотивированные дела на территории Крыма, две трети из которых - в отношении крымских татар.