Правоохорониця з Буковини спричинила смертельну ДТП напідпитку, її судитимуть
На Буковині завершено досудове розслідування справи правоохоронниці, яка у липні 2025 року спричинила смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії загинула її подруга, ще дві пасажирки отримали травми.
Передає УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
Завершено досудове розслідування та передано до суду справу щодо правоохоронниці з Чернівецької області, яка перебуваючи напідпитку спричинила дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками.
Контекст
Трагічне ДТП трапилося у ніч з 27 на 28 липня 2025 року, в місті Новоселиця Чернівецького району. Правоохоронниця, рухаючись власним автомобілем, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги та врізалася у бетонну огорожу.
У салоні машини перебували троє подруг водійки. Разом з ними ввечері того дня, фігурантка справи відпочивала та вживала алкоголь.
Унаслідок зіткнення 35-річна жінка загинула на місці, ще дві пасажирки отримали травми різного ступеня тяжкості.
Водійку госпіталізували, після чого їй повідомили про підозру. Як було виявлено експертизою, рівень алкоголю в крові обвинуваченої у той день становив 1,45 проміле. Водійка повністю визнає свою вину.
За рішенням суду жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Обвинувачення пред’явлено за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
