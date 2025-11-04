uken
Правоохорониця з Буковини спричинила смертельну ДТП напідпитку, її судитимуть

Київ • УНН

 • 474 перегляди

На Буковині завершено досудове розслідування справи правоохоронниці, яка у липні 2025 року спричинила смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії загинула її подруга, ще дві пасажирки отримали травми.

Правоохорониця з Буковини спричинила смертельну ДТП напідпитку, її судитимуть

У липні правоохоронниця у стані алкогольного сп’яніння спричинила дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками. Станом на сьогодні досудове розслідування, водійку судитимуть. 

Передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Завершено досудове розслідування та передано до суду справу щодо правоохоронниці з Чернівецької області, яка перебуваючи напідпитку спричинила дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками.

Контекст

Трагічне ДТП трапилося у ніч з 27 на 28 липня 2025 року, в місті Новоселиця Чернівецького району. Правоохоронниця, рухаючись власним автомобілем, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги та врізалася у бетонну огорожу.

У салоні машини перебували троє подруг водійки. Разом з ними ввечері того дня, фігурантка справи відпочивала та вживала алкоголь.

Унаслідок зіткнення 35-річна жінка загинула на місці, ще дві пасажирки отримали травми різного ступеня тяжкості.

Водійку госпіталізували, після чого їй повідомили про підозру. Як було виявлено експертизою, рівень алкоголю в крові обвинуваченої у той день становив 1,45 проміле. Водійка повністю визнає свою вину.

За рішенням суду жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 

Обвинувачення пред’явлено за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо

Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Її підозрюють у смертельній ДТП на Прикарпатті, де загинув один пішохід та травмовано іншого.

Ігор Тележніков

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Чернівецька область
Україна