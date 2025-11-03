Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області, яка підозрюється у смертельній ДТП на Прикарпатті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево – Львів" суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, не зменшила швидкість біля нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП один пішохід загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

Досудове розслідування проводить територіальне управління ДБР за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. До Вищої ради правосуддя було скеровано подання про утримання під вартою підозрюваної та клопотання про тимчасове відсторонення її від здійснення правосуддя. ВРП надала згоду на утримання судді під вартою.

За поданням прокурора Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Вона підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 КК України) - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Вона, керуючи Lexus, скоїла наїзд на двох пішоходів, один з яких загинув, інший отримав травми.

Пізніше, того ж дня, ВРП погодила утримання під вартою суддю, що вчинила смертельну ДТП.