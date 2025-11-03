$42.080.01
15:27
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 5826 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 9858 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 16096 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 12949 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 13510 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 27556 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 32696 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29532 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 25206 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід

Київ • УНН

 • 1968 перегляди

Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Її підозрюють у смертельній ДТП на Прикарпатті, де загинув один пішохід та травмовано іншого.

Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області, яка підозрюється у смертельній ДТП на Прикарпатті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево – Львів" суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, не зменшила швидкість біля нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП один пішохід загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

Досудове розслідування проводить територіальне управління ДБР за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. До Вищої ради правосуддя було скеровано подання про утримання під вартою підозрюваної та клопотання про тимчасове відсторонення її від здійснення правосуддя. ВРП надала згоду на утримання судді під вартою.

За поданням прокурора Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Вона підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 КК України)

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Вона, керуючи Lexus, скоїла наїзд на двох пішоходів, один з яких загинув, інший отримав травми.

Пізніше, того ж дня, ВРП погодила утримання під вартою суддю, що вчинила смертельну ДТП.

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Генеральний прокурор (Україна)